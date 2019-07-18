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İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Menderes ilçesinde tarım işçisi olarak çalışırken PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Suriye'de PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren, daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye gelen kişilerin mevsimlik işçi olarak Menderes ilçesinde çalıştığı yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.

Çamönü ve Çileme mahallelerindeki meyve sebze depolarında çalıştığı tespit edilen A.Ş, A.N.E.H, A.Y, K.İ, H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü PYD/YPG adına Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
PYD Terör örgütü YPG

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