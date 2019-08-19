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İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir PKK/KCK terör operasyonu

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