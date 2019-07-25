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İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asarlık Mahallesi’nde HDP tarafından düzenlenen bir etkinlikte terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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