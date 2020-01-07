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  4. İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

  İzmir'de, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon başlattı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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