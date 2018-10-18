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İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de, HDP İl Başkanlığı binasında, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma ve sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, HDP İl Başkanlığı binasında, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma ve sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl binasında düzenlenen bir konferansta, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşulduğu ve sosyal medya hesaplarında terör örgütünün propagandasını yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı ile İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda doküman ve belge ele geçirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

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