HABER

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştüCipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü
Kulu'da öğrencilere cep telefonu yasağı; kullananların velisine ceza uygulanacakKulu'da öğrencilere cep telefonu yasağı; kullananların velisine ceza uygulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon PKK/KCK Terör örgütü Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.