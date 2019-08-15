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İzmir’de terör operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

İzmir’de PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon yaptı.

İzmir’de PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilirken, adreslerde örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.

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