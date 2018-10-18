İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı (2)

HDP'DEN AÇIKLAMA
İzmir'de yapılan terör operasyonunda 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak HDP İl Başkanlığı tarafıdan yazılı açıklama yapıldı. HDP İzmir İl Eş Başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir imzasıyla yapılan açıklamada, aralarında 24 Haziran genel seçimlerinde İzmir milletvekili adayı olan Orhan Ayhan'ın da bulunduğu 13 partilinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların hukuki dayanağının olmadığı, HDP üzerinde baskı kurulmak istendiği iddia edilen açıklamada, 13 partilinin serbest bırakılması talep edildi.
İZMİR, (DHA)
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