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İzmir'de terör operasyonu 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

İzmir'de, terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına, Tunceli kırsallarında silahlı terör faaliyetinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldikleri tespit edilen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir'de, terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına, Tunceli kırsallarında silahlı terör faaliyetinde bulunan ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldikleri tespit edilen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın destek verdiği İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli'de terör örgütü MKP adına silahlı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 2 şüphelinin İzmir'de olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Bornova'daki bir hücre evinde kaldığını belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla adrese operasyon düzenledi. Baskında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldikleri belirlenen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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