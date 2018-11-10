İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına, Tunceli kırsalında silahlı terör faaliyetinde bulunan ve yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldikleri tespit edilen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın destek verdiği İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli'de terör örgütü MKP adına silahlı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 2 şüphelinin İzmir'de olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Bornova'daki bir hücre evinde kaldığını belirleyen ekipler, özel harekât polislerinin de katılımıyla adrese operasyon düzenledi. Baskında, yurt dışına kaçmak için İzmir'e geldikleri belirlenen 2 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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