İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, sokaklardaki çöp konteynerlerine molotof atarak yol kapatan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asarlık Mahallesi'nde geçen Pazar günü, sokaklardaki çöp konteynırlarına molotof atarak yol kapatan terör örgütü PKK/KCK üyesi kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında eylem yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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