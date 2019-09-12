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İzmir’de terör operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

İZMİR’de bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirltilen 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirltilen 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İzmir’de terör operasyonu: 7 gözaltı

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