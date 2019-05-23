İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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