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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK/KCK'yla bağlantılı olarak Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan ve 1'i Suriye uyruklu olan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltıİzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

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