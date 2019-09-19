İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

