İzmir’de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir’de silahlı terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 31 Mart sabahı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 8’i savcılık kararıyla salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

