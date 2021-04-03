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  4. İzmir’de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir’de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

03.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de silahlı terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 31 Mart sabahı operasyon düzenlendi.

İzmir’de silahlı terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 31 Mart sabahı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 8’i savcılık kararıyla salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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