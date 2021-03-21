HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

21.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı.Konak ilçesinde, dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı’ndaki nevruz kutlamalarının ardından dağılan bir grup, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK’yı övücü şekilde bir video yayınladı.

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

İzmir’de, nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
Konak ilçesinde, dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı’ndaki nevruz kutlamalarının ardından dağılan bir grup, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK’yı övücü şekilde bir video yayınladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, video içeriğini inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların ikamet adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlarla 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktüSokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Yağmur nedeniyle Beşiktaş’ta duvar çöktü

Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü

Son Dakika: Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.