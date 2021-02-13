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  4. İzmir’de terör örgütü propagandası operasyonu: 6 gözaltı

İzmir’de terör örgütü propagandası operasyonu: 6 gözaltı

13.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir’de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir’in Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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