İzmir'de terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Konak'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

