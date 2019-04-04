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İzmir'de terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Konak'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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