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İzmir'de terör saldırısı failine yardım ettiği öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

27.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör saldırısı failine yardım ettiği öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de terör saldırısı failine yardım ettiği öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik 20 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan Cebrail Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Serbest bırakılan 4 şüpheliden 3'ü için adli kontrol şartı getirildi.

- Olayın geçmişi

Bursa'da 20 Nisan'da, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.

MLKP üyesi ve saldırının faillerinden olduğu belirlenen Seda Baykal, Dilek Aksu ile Mehmet Mustafa Uskar, 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmıştı.

Saldırıda kullanılan bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve Bursa'ya götürülmesi sürecinde yer aldığı belirlenen Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim'de gözaltına alınmıştı. MLKP'nin Suriye kampında eğitim aldığı, 2017'de İzmir'de 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının da faillerinden olduğu belirtilen şüpheli, dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şüphelinin İzmir'de saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 8 şüpheli de dün gözaltına alınmıştı.

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