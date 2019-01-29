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İzmir’de tır denize düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Limanında meydana gelen kazada tır denize düştü.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan İzmir Limanında meydana gelen kazada tır denize düştü. Faciadan dönülen kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan İzmir Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Yurdakalan’ın (55) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen boş yağ tankeri İzmir Limanı D kapısından girdi. Yanlış istikamete seyir halinde olduğu fark eden sürücü Yurdakalan, taşan Menes Çayının bulunduğu noktaya geldi. Sürücü Yurdakalan geri dönmek için U dönüşü yaptığı sırada tırın ön kısmı denize düştü. Bilal Yurdakalan, yaşanan kaza sonucu tırın içinde mahsur kaldı.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi Bilal Yurdakalan’ı kurtardı. Kurtarılan Yurdakal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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