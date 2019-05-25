HABER

İzmir’de tır ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Eski itfaiye kavşağında meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Eski itfaiye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Erhan İ (44) yönetimindeki 15 PH 144 plakalı tır aynı istikamette ilerleyen Hilmi K.Ö. (52) yönetimindeki 35 NLN 75 plakalı Kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Erhan İ. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazadan dolayı yola dökülen mazot nedeniyle yol kullanıcıların can güvenliği sebebiyle yolun bir şeridi trafik ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yerine gelene belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalara neticesinde yolun trafik akışı normalle döndü.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Bursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralıBursa'da servis midibüsü devrildi: 11 yaralı
Sakarya’da trafik kazası: 6 yaralıSakarya’da trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.