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İzmir’de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 08:38 | Son Güncelleme

İzmir’de Seferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Seferihisar-Kuşadası karayolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İzmir’de Seferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Seferihisar-Kuşadası karayolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur’un kullandığı 35 AEL 184 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ayhan Mutlu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Seferihisar Kuşadası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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