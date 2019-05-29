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İzmir’de tır kazası kask kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

İzmir’de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi.

İzmir’de tır kazası kask kamerasında

İzmir’de otoyolda seyreden bir tır, motosiklet konvoyunu sollamak isterken kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak durabildi. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.
Olay, İzmir-Çeşme Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler için düzenlenen cenaze törenine katmak için konvoy halinde giden motosiklet grubunu geçmek isteyen bir tır, sollama yaptıktan sonra bir anda hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden tır ardından yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. O anlar konvoyda seyreden bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazayı gören motosiklet sürücüsü hemen sürücünün yardımına koştu.

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