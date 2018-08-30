İzmir'de tır otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buca'dan Gaziemir istikametine seyreden İsmail Madenci idaresindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, İzmir çevre yolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.
Bu sırada aynı yönde giden H.Y. idaresindeki M OM 833 yabancı plakalı tır, otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Madenci'nin kızı Gülbeyaz ile Yaren Uzuntepe (20) araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye acil kurtarma sağlık ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uzuntepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Madenci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Uzuntepe'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Madenci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanına bırakmak amacıyla yola çıktığını söylediği öğrenildi.
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