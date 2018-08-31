İzmir'de tırın otomobile çarpması

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Yaren Uzuntepe toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Mezarlıklar Müdürlüğünden alınan Yaren Uzuntepe'nin cenazesi, Bornova ilçesi Kandere Yunus Emre Camisine getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Uzuntepe'nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzuntepe'nin cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

- Tır sürücüsü tutuklandı

Bu arada, otomobil sürücüsü İsmail Madenci'nin, kızı Gülbeyaz ve arkadaşı Yaren Uzuntepe'yi Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Adnan Menderes Havaalanına bırakmak amacıyla yola çıktığı, ihtiyaç molası verdiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Gülbeyaz Madenci'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Hayrettin Y. (54) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca ilçesinde dün sabah saatlerinde İsmail Madenci idaresindeki 06 K 0494 plakalı otomobile, İzmir çevre yolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte beklediği sırada, Hayrettin Yusufoğlu idaresindeki MOM 833 yabancı plakalı tır çarpmıştı. Kazada, Yaren Uzuntepe (20) hayatını kaybetmiş, Gülbeyaz Madenci ise yaralanmıştı.

