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  4. İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:01 | Son Güncelleme

İzmir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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112 Acil Sağlık ölü trafik kazası

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