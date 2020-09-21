HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de tırnakçılık yapan 4 zanlı yakalandı

İzmir’de tırnakçılık yapan 4 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede iki farklı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayının ihbarını aldı.

İzmir’de tırnakçılık yapan 4 zanlı yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede iki farklı iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayının ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, araştırmalar sonucu şahısların kimliklerini belirledi. Baskınlar düzenleyen ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.P., F.K. ve Z.P. ve İ.P. adlı şüphelileri yakaladı. Şahıslardan Z.P. ve F.K., emniyet sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerle tutuklandı.
Gözaltına alınan şahıslardan Ö.P.’nin elden ve özel beceri yöntemiyle hırsızlık suçundan da arama kaydının bulunduğu öğrenildi. Aliağa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Ege Bölgesi’nde pek çok il ve ilçede benzer olaylara karıştıkları öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından suç ve suçluyla mücadelede vatandaşların ihbarlarının büyük önem arz ettiği, vatandaşların şüpheli gördükleri şahıs ve araçlarla ilgili olarak Polis İhbar Hattına bilgi vermeleri istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Korku dolu anlar! Ölümle burun buruna geldiKorku dolu anlar! Ölümle burun buruna geldi
Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Mesut Yılmaz kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Son seçim anketini MetroPOLL Araştırma duyurdu! İşte partilerin oy oranları
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Duygu Çelikten olayı nedir? Duygu Çelikten’i kim öldürdü?
Duygu Çelikten olayı nedir?
Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu
Futbolcu oğlunu öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı
Oruç Reis'in kaptanı Cankat Uzşen ilk kez konuştu
Gözler Oruç Reis'in üstünde! Kaptanı ilk kez konuştu
Pendik’te alkollü sürücü caddeyi savaş alana çevirdi
Akılalmaz görüntü! Caddeyi savaş alana çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.