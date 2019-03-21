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İzmir'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 01:55 | Son Güncelleme

Urla ilçesinde, akaryakıt istasyonundan "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, jandarma karakoluna gelince yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde akaryakıt istasyonundan "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, jandarma karakoluna gelince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, kasiyer olarak çalışan Ş.Y'den para üstü alırken el çabukluğuyla 95 lira çaldığını belirledi.

Şüphelinin 35 TYF 65 plakalı kamyonetle olay yerinden ayrıldığı tespit eden ekipler, kamyonetin E.K. (53) adına kayıtlı olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliye ulaşarak aracın kazaya karıştığını ve ifade vermesi için jandarmaya gelmesi gerektiğini söyledi.

Jandarmaya gelen E.K, gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında çalıntı olduğu belirlenen bir cep telefonu ile 90 lira ele geçirildi.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 ayrı suç kaydı bulunan E.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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