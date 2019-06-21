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İzmir’de tonlarca sahte içki yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince jandarmanın da katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton ağırlığında şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi.Halkın sağlığına yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturan, kullanan insanların kör olmasına hatta yaşamını yetirmesine neden olan sahte içkileri üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince jandarmanın da katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton ağırlığında şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi.
Halkın sağlığına yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturan, kullanan insanların kör olmasına hatta yaşamını yetirmesine neden olan sahte içkileri üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi. Sahte içkiyi yasa dışı yollarla üreten, şişeleyen ve sahte bandrol kullanarak satmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen bir şebeke, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Duyarlı bir vatandaş tarafından ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına iletilen ihbar niteliğindeki bilgi, Gümrük Muhafaza ekiplerince tüm yönleri ile araştırıldı. Söz konusu ihbarda bahsedilen şahıslar, araçlar, iş yerleri tek tek tespit edildi.

Piyasa değeri 3,5 milyon lira
Operasyona jandarma ekiplerince de destek verildi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerince sahte içki şebekesi tarafından kullanıldığı belirlenen tırlar takibe alındı. Şüpheli araçların İzmir’in Buca ilçesindeki bir depoya girdiğini gören ekipler, depoya baskın düzenledi. Operasyon sırasında 5 ton ağırlığında sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili olarak adli makamlarca yürütülen soruşturmaya tüm yönleri ile devam ediliyor.

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