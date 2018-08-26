İzmir'de trafik kazaları: 1 ölü 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ödemiş-Kiraz yolu Türkönü mevkisinde Samet Şen'in (19) kullandığı 09 RU 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şen'in cesedi, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Karaburun'da otomobil temizlik işçilerine çarptı

Karaburun Mordoğan Mahallesi'nde belediyeye ait 35 BRN 96 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplayan temizlik işçilerine K.D'nin kullandığı 34 KYR 60 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü hafif, çöp toplayan temizlik işçileri Abdullah Sücan ve Mesut Tuncer ağır yaralandı.

Yaralılardan Sücan ve Tuncer, acil sağlık ekiplerince önce Urla Devlet Hastanesi'ne, ilk müdahalenin ardından da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

