İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seferihisar'dan İzmir istikametine giden Erkut Dağdeviren idaresindeki motosiklet, Karakayalar mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarparak devrildi.
Bu sırada aynı yönde seyreden S.G. (34) yönetimindeki 35 SEG 50 plakalı otomobil, devrilen motosikletten yola düşen Nazire Zeybekoğlu'na (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zeybekoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Dağdeviren, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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