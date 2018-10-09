HABER

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'dan İzmir istikametine giden Erkut Dağdeviren idaresindeki motosiklet, Karakayalar mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarparak devrildi.

Bu sırada aynı yönde seyreden S.G. (34) yönetimindeki 35 SEG 50 plakalı otomobil, devrilen motosikletten yola düşen Nazire Zeybekoğlu'na (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zeybekoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Dağdeviren, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
GÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyorGÜNCELLEME - 2 metrelik genç kız hastalığından kurtulmak istiyor
Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldiSuudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Motosiklet otomobil polis sürücü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

TBMM içtüzük değişikliği teklifi kabul edildi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

İçinde 40 kişi vardı! Alev topuna döndü

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

Burası bir film seti değil! Yüzlerce kişi oraya akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.