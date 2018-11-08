HABER

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Kemalpaşa'ya giden Hasan Türkmen'in (30) kullandığı 35 HTM 98 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı'nda Y.Ö. idaresindeki 34 DV 5999 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen (36), 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olduğu öğrenildi.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Genelevden kovulmasına neden olan kediler için ev kiraladıGenelevden kovulmasına neden olan kediler için ev kiraladı
'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye başkan yardımcısının oğlu Hasan Türkmen hastane ölüm trafik kazası yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'

MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.