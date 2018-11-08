İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Kemalpaşa'ya giden Hasan Türkmen'in (30) kullandığı 35 HTM 98 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı'nda Y.Ö. idaresindeki 34 DV 5999 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen (36), 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in oğlu olduğu öğrenildi.
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