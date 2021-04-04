HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

04.04.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan araçtan yola savrulan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan araçtan yola savrulan sürücü hayatını kaybetti. Kazada araç içerisinde sıkışan yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Kemalpaşa Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erkan idaresindeki 35 ARL 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyerlere çarpıp savrularak durabildi. Çarpmanın etkisi ile sürücü Ali Erkan camdan yola fırlarken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Didem N. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Didem N.’yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Öte yandan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü konumunda bulunan ve kazada camdan yola fırlayan Ali Erkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, kazaya karışan aracın çekilmesi sonrası normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
THY uçağına bomba ihbarıTHY uçağına bomba ihbarı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 104 amiralin yayınladığı bildiriyi canlı yayında değerlendirdi

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

THY uçağına bomba ihbarı

THY uçağına bomba ihbarı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

Altun'dan bildiriye destek veren siyasilere sert tepki

Annesi ve annesinin erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Annesi ve erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı

Baraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.