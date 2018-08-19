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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Selahattin Kazmacı (68) idaresindeki 35 TYD 21 plakalı motosiklet, Muratbey Mahallesi'nde B.K'nın kullandığı 35 TAY 90 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kazmacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazmacı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktör sürücüsü B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaza Motosiklet ölümlü kaza traktör

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