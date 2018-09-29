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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Aliağa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Karakuzu Mahallesi'nden Aliağa'ya giden Mehmet Şen (68) idaresindeki 35 NEC 20 plakalı otomobil, Güzelhisar Caddesi Cindere mevkisinde, İlyas G'nin (58) kullandığı 35 FL 292 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, eski Karakuzu Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Mehmet Şen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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Aliağa izmir kamyon Kaza

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