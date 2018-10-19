İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006/1 Sokak Caher Dudayev Bulvarı'nda, Gürcan Yüksekdağ'ın kullandığı 35 TYR 70 plakalı hafif ticari araç ile 777 sefer sayılı S.A'nın kullandığı belediye otobüsü çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan Yüksekdağ hayatını kaybetti.
Otübüs sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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