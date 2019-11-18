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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 21:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.Kaza, akşam saatlerinde Bergama-Çanakkale karayolu Ovacık mevkiinde meydana geldi.

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’in Bergama ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Bergama-Çanakkale karayolu Ovacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama’dan Çanakkale istikametine giden Kemal Bozkurt idaresindeki 45 SC 4201 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Muammer A (31). idaresindeki 34 AJM 158 plakalı PVC malzemeleri yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu trafik ekiplerine, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri sürücü Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsünün ise kazada herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Otomobil içerisinde sıkışan Bozkurt’un cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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