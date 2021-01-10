İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Uyaroğlu (21), idaresindeki 35 ASN 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaza yerine yakın noktada bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uyaroğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Uyaroğlu’nun üç ay önce evlendiği öğrenildi.

