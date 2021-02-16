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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

16.02.2021 07:42 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza dün, İzmir - Aydın Otoyolu’nda meydana geldi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken bir kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza dün, İzmir - Aydın Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Adem Çebi (43) idaresindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, AKS 110 ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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