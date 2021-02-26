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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü

26.02.2021 23:20 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın, başka bir aracın altında sürüklenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Sadıkbey tramvay durağı yakınlarında meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın, başka bir aracın altında sürüklenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Sadıkbey tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Karabaş’a (19), Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Ö.A. idaresindeki 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karabaş, aynı yönde seyir halinde olan C.Y. idaresindeki 35 RG 3439 plakalı otomobilin altında sürüklendi. Korkunç kazayı gören sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Kübra Karabaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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