İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Kiraz'a gitmekte olan Nevzat Akça yönetimindeki 48 E 5399 plakalı otomobil ile tali yoldan Şehit Ali Dereli mevkisine çıkmakta olan Hüseyin Güner'in (81) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilde bulunan Fatma Akça ve Abdurrahman Kuvvetli'nin ise kazada hafif yaralandığı öğrenildi.
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