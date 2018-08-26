İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yokuşta kayan otomobilin 6 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'ndeki 7353 Sokak'ta 4 kişinin bulunduğu park halindeki 45 DG 684 plakalı otomobil yokuşta kaymaya başladı.
Hızlanan araç, yol kenarındaki yaklaşık 6 metrelik şarampole yuvarlandı.
Otomobilde bulunan 6 yaşındaki M.Y. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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