HABER

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz (26) yönetimindeki 35 AGB 506 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi Küpbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden Yalçın Caramat'ın (59) kullandığı 35 ZRT 88 plakalı fidan yüklü traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen Coşkun Bakıcı (61) idaresindeki 45 TA 1159 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada, Coşkun Bakıcı hayatını kaybetti, Oğuzhan Yılmaz, Yalçın Caramat ve eşi Gülseren Caramat (49) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu
CHPİzmir İl Başkanı Deniz Yücel ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadıCHPİzmir İl Başkanı Deniz Yücel ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Ödemiş ölü yaralı

En Çok Okunan Haberler

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.