İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Taştan (34) yönetimindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Karşıyaka yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle araçların yavaşladığı sırada Erkan Emre'nin kullandığı 35 GA 3660 plakalı cip, aynı istikamete seyreden Selman Uysal idaresindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona daha sonra da Şevket Avcı yönetimindeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Salih Sızı (27) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Taştan, Emre ile Hakan Yılmaz (21) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Taştan ile kimliği belirlenemeyen kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

