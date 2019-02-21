İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kaza sonucunda biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün 06.30 sıralarından Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağında yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi istikametinden Kamil Tunca Bulvarı yönüne seyir halinde olan ve İbrahim Tekin (41) idaresindeki 35 AEV 506 plakalı kamyon, Duran Güveli’nin (23) yönetimindeki 35 ASB 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürekleyip enerji nakil direğine çarparak durabildi. Kazada, Güveli ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Berkay Şeneren (26) araçta sıkıştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Güveli’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Şeneren’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



