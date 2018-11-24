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İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan taksiye çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Önder Y. yönetimindeki 06 ABU 326 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine, Göztepe Kavşağı'nda dönüş yapan sürücüsü öğrenilemeyen 35 T 6271 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Önder Y.'nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu, otomobilde bulunan sürücü Yunus Önder Y., Koray S., Furkan Y. ve Onur Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, meydana gelen kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Yunus Önder Y.'nin otomobiliyle ticari taksiyle çarptığı ve takla attığı anlar kaydedildi.

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