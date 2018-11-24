HABER

İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsü ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan taksiye çarptı.

İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsü ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Önder Y., yönetimindeki 06 ABU 326 plakalı otomobil ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada kırmızı ışık ihlali yaptı. Araç, Göztepe Kavşağı'nda dönüş yapan sürücüsü öğrenilemeyen 35 T 6271 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Önder Y.'nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu, otomobilde bulunan sürücü Yunus Önder Y., Koray S., Furkan Y. ve Onur Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Yunus Önder Y.'nin otomobiliyle aksiyle çarptığı ve takla attığı anlar kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralıİzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralıİzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...
Manisa'da sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındıManisa'da sobadan zehirlenen koca öldü, eşi tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

Bebek cinayetinin üç sanığına müebbet hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.