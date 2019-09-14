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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Konak'ta çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Şair Eşref Bulvarı'nda Vedat Toka yönetimindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil ile Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Vedat Toka ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyondaki iki personel yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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