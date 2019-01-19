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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 07:31 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayraklı Altınyol mevkinde Karşıyaka yönünden Konak istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Otomobilde bulunan Tolga Arslan ve Ufuk Şekerci sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Konak ve Karşıyaka yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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hastane sürücü trafik kazası

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